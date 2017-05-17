В России

Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полдень

Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору
Исаакиевский собор
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Петербурга на пленарном заседании в среду неожиданно исключило из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, передал корреспондент "Интерфакса".

Снять вопрос с повестки предложил депутат Борис Ивченко ("Единая Россия"). Его поддержали 38 депутатов. Прений по этому вопросу предусмотрено не было.

"Любой депутат Заксобрания может предложить внести или снять с повестки дня какой-либо вопрос", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Законодательного собрания.

Вопрос о референдуме был включен в повестку на заседании комитета по законодательству в пятницу. При этом юридическое управление Заксобрания Петербурга дало отрицательное заключение по вопросу референдума об Исаакии. Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полдень.

10 января 2017 года стало известно, что правительство Петербурга решило передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Решение городских властей вызвало большой общественный резонанс, в городе прошли протестные акции. Затем была выдвинута инициатива о проведении референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Петербург, Исаакиевский собор, РПЦ
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