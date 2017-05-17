В Белгородском госуниверситете получили на рассмотрение диссертацию Мединского

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Диссертационный совет по истории при Белгородском национальном исследовательском университете (БелГУ) получил пакет документов по диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского.

"Университет получил письмо на имя ректора с просьбой рассмотреть работу Владимира Мединского. Все документы переданы в профильный диссертационный совет и будут рассмотрены в установленном порядке", - сказала "Интерфаксу" в среду начальник управления по связям с общественностью и СМИ БелГУ Вероника Смирнова.

Решение об отправке докторской диссертации Мединского на рассмотрение в диссертационный совет по истории при БелГУ в апреле принял президиум ВАК по предложению экспертного совета по истории.

Докторскую степень по истории Мединского оспаривают в сетевом сообществе "Диссернет" - там сочли, что диссертация министра на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.

Однако по существу диссертацию главы Минкультуры так и не рассмотрели: сначала работу отправили в Уральский федеральный университет, но отозвали назад из-за несоблюдения срока рассмотрения материалов. Затем диссертационное дело направили в МГУ им. М.В. Ломоносова, но там также не стали анализировать претензии "Диссернета" по существу, ограничившись заявлением, что, поскольку обвинений в плагиате не выдвинуто, основания для лишения Мединского степени доктора наук отсутствуют.