Белгородский университет рассмотрит диссертацию Мединского не позднее 17 июля

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Диссертационный совет по истории при Белгородском национальном исследовательском университете (НИУ "БелГУ") вынесет решение по диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского не позднее 17 июля, сообщили "Интерфаксу" в четверг в управлении по связям с общественностью и СМИ БелГУ.

"Согласно поступившему на имя ректора вуза Олега Полухина письму, заключение диссертационного совета Д 212.015.11 на базе НИУ "БелГУ" и стенограмму заседания диссертационного совета необходимо предоставить в Минобрнауки России не позднее двух месяцев со дня получения извещения", - сказала начальник управления по связям с общественностью и СМИ БелГУ Вероника Смирнова.

Она добавила, что "так как извещение поступило 17 мая, диссертация Мединского будет рассмотрена не позднее 17 июля".

Как сообщалось, в апреле президиум ВАК по предложению экспертного совета по истории принял решение об отправке докторской диссертации Мединского на рассмотрение в диссертационный совет по истории при НИУ "БелГУ".

Докторскую степень по истории Мединского оспаривают в сетевом сообществе "Диссернет" - там сочли, что диссертация министра на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.

Однако по существу диссертацию главы Минкультуры так и не рассмотрели: сначала работу отправили в Уральский федеральный университет, но отозвали назад из-за несоблюдения срока рассмотрения материалов. Затем диссертационное дело направили в МГУ им. М.В.Ломоносова, но там также не стали анализировать претензии "Диссернета" по существу, ограничившись заявлением, что поскольку обвинений в плагиате не выдвинуто, основания для лишения Мединского степени доктора наук отсутствуют.