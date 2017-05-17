Фигуранта дела Захарченко генерала Лаушкина уволили из МВД в прошлом году

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генерал-майор МВД Алексей Лаушкин, который якобы был посредником при передаче взятки экс-начальнику управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, был уволен из правоохранительных органов летом прошлого года.

Согласно тексту указа президента РФ от 26 августа 2016 года, который размещен на официальном сайте МВД России, генерал-майор полиции Алексей Лаушкин освобожден от должности первого заместителя начальника Главного управления вневедомственной охраны МВД РФ.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко рассказал, что его подзащитный подозревается в получении взяток от ресторатора Александра Дуса: в виде 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана "Ла Маре" на 3,5 млн рублей.

Адвокат также сообщил, что, согласно подозрениям, "взятка была дана при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина".

"Якобы Захарченко были переданы 800 тысяч долларов - это первый эпизод, и второй эпизод - это дисконтная карта ресторана "Ла Маре" на 3,5 млн рублей. Т.е это был дисконт на счет, какая сумма счета, я не знаю. А вообще карта на него не оформлена", - сказал защитник.

Он посетовал, что таким образом, все владельцы дисконтных карт могут обвиняться во взятках. "Эти карты вообще выдаются всем",- сказал адвокат.

Уголовное дело

Как сообщалось, при рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч.6, ст.290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

В рамках уголовного дела в отношении Захарченко в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, которым готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.

По итогам служебной проверки 29 сентября 2016 года высокопоставленный полицейский был уволен со службы в МВД.