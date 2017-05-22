В России Миллиарды полковника Захарченко

Фигурирующий в деле Захарченко полковник ФСБ Сенин объявлен в розыск

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Фигурант дела экс-начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко, полковник ФСБ РФ Дмитрий Сенин, объявлен в розыск.

"Сенин скрылся от органов предварительного следствия и в настоящий момент объявлен в розыск", - сказал следователь на заседании Мосгорсуда в понедельник, где рассматривалась жалоба на обыск у другого фигуранта дела Ивана Кожевникова.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко рассказал, что его подзащитный подозревается в получении взяток от ресторатора Александра Дуса: в виде 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана "Ла Маре" на 3,5 млн рублей. Адвокат также сообщил, что, согласно подозрениям, "взятка была дана при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина".

"Якобы Захарченко были переданы 800 тысяч долларов - это первый эпизод, и второй эпизод - это дисконтная карта ресторана "Ла Маре" на 3,5 млн рублей. Т.е это был дисконт на счет, какая сумма счета, я не знаю. А вообще карта на него не оформлена", - сказал защитник.

Он посетовал, что таким образом, все владельцы дисконтных карт могут обвиняться во взятках. "Эти карты вообще выдаются всем",- сказал адвокат.

Согласно тексту указа президента РФ от 26 августа 2016 года, генерал-майор полиции Алексей Лаушкин освобожден от должности первого заместителя начальника Главного управления вневедомственной охраны МВД РФ.

Уголовное дело

Как сообщалось, при рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч.6, ст.290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

В рамках уголовного дела в отношении Захарченко в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, которым готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.

По итогам служебной проверки 29 сентября 2016 года высокопоставленный полицейский был уволен со службы в МВД.

Теги: МВД РФ, ФСБ, Дмитрий Захаренко, Дмитрий Сенин
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