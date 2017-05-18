Семьям погибших при взрыве дома в Волгограде выплатят по 1 млн рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Принято решение о выделении дополнительной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

"Граждане, частично потерявшие имущество, дополнительно получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей, полностью потерявшие имущество - 100 тысяч рублей. Пострадавшим, получившим травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 100 тысяч рублей, тяжелой степени тяжести - по 400 тысяч рублей. Кроме того, сегодня принято решение о выделении 1 млн рублей семьям погибших", - сказал А.Бочаров.

Он также отметил, что на погребение погибших будет выделено по 23 тыс. рублей. Средства на дополнительную материальную помощь семьям погибших и пострадавших будут выделены из резервного фонда региона.

Также губернатор сообщил, что в больницах по-прежнему остаются 11 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим жильцам дома оказывается вся необходимая помощь, в том числе по восстановлению утраченных документов.

Бочаров подчеркнул, что сегодня частично будет предоставлен доступ в помещения первого и четвертого подъездов, разрушенных в результате взрыва, для того, чтобы граждане смогли забрать имущество. Все работы будут выполняться под контролем спасателей.

Ранее сообщалось, что 22 семьи, проживавшие в пострадавшем в результате взрыва доме, получили выплаты по 50 тыс. рублей. 39 пострадавших получили выплаты по 10 тыс. рублей.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 14 пострадали, 11 из них госпитализированы. Пострадавший от взрыва дом решено снести.