Семьям пострадавших от взрыва газа в Волгограде выплатят по 50 тыс. рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Жильцы разрушенного взрывом газа дома в Волгограде получат единовременные материальные выплаты, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Принято решение о выделении каждому пострадавшему единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, семьи получат по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды", - сказано в сообщении.

На объекте сейчас работает экспертная группа, которая даст оценку состоянию дома, его устойчивости. По итогам будет принято решение о реконструкции или сносе здания.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. По последним данным, из-под завалов извлечены тела четырех погибших, еще 14 пострадали, десять из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу одного из предпринимателей.