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Для участника акции 26 марта в Москве потребовали два года заключения

Обвиняемый в причинении боли полицейскому Юрий Кулий в суде извинился перед ним и поклялся больше не ходить на митинги

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение просит назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы оппозиционному активисту Юрию Кулию, обвиняемому в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейским на не согласованной с властями протестной акции в столице 26 марта.

"Прошу признать Кулия виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал гособвинитель в Тверском суде Москвы в четверг.

Ранее суд отложил рассмотрение дела в связи с тем, что Кулий не был надлежащим образом уведомлен о дате и времени судебного заседания.

Кулий в суде извинился перед полицейским, которому нанес травмы на не согласованной с властями протестной акции в столице 26 марта. "Я приношу публичные извинения старшине Гаврютину за то, что нанес ущерб моральный и физический", - сказал Кулий на заседании суда.

По его словам, его выход на митинг был ошибкой. "Я больше никогда на митинг не пойду. Я не хотел такого резонанса", - заявил он. Он попросил не наказывать его лишением свободы, отметив, что готов выплатить штраф или отправиться на обязательные работы.

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Боль от резиновой палки

Согласно фабуле обвинения, у Кулия "внезапно возник преступный умысел для применения насилия сотруднику Росгвардии".

"Кулий получил сведения из сети интернет о проведение несанкционированного митинга в центре Москвы 26 марта. Находясь в центральном округе Москвы, он решил применить насилие в отношении бойца Росгвардии, обеспечивающего охрану общественного порядка. Взявшись за спецсредство - резиновую палку, и потянув за плечо старшину Росгвардии в толпу митингующих, тем самым причинил ему физическую боль", - сказала гособвинитель.

Особый порядок

Дело Кулия, который признал свою вину, рассматривается судом в особом порядке. Он предполагает признание подсудимым своей вины в инкриминируемом преступлении в полном объеме и вынесение приговора без исследования доказательств по делу. Таким образом, ожидается, что прения сторон, в ходе которых гособвинение попросит назначить Кулию, наказание, которое оно считает справедливым, состоятся уже в четверг.

Кулия обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Максимальной санкцией по данной статье является лишение свободы на срок до пяти лет. В то же время наказание подсудимому при рассмотрении дела в особом порядке не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, то есть в случае Кулия - трех лет и четырех месяцев.

По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированной акции в центре Москвы Кулий совершил нападение на сотрудника полиции.

В свою очередь, адвокат фигуранта Алексей Липцер заявляет, что его подзащитный не применял к полицейскому никакого насилия, а просто взял того за руку, что не могло причинить потерпевшему никакой боли.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест фигуранта до 4 июня, отклонив апелляционную жалобу защиты, несмотря на позицию прокуратуры, которая просила перевести его под домашний арест.

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Мартовские протесты

26 марта в десятках российских городов прошли многотысячные акции против коррупции, сопровождавшиеся сотнями задержаний. В Москве, как отметили в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. Источник в правоохранительных органах в то же время сообщил "Интерфаксу", что количество задержанных превысило тысячу человек. В ходе проведения митинга, в том числе, был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный.

Поводом для митингов стало возмущение протестующих отсутствием реакции cо стороны власти на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального расследование о премьере РФ Дмитрии Медведеве.

Он так прокомментировал видеоролик-расследование: "...делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его".

Акция оппозиции в Москве

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В Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Началась она у станции метро &quot;Белорусская&quot;.Накануне столичная полиция призвала москвичей не участвовать в несогласованной акции, так как их &quot;личная безопасность может оказаться под угрозой&quot;. Столичная прокуратура также предупредила организаторов о намерении пресечь несанкционированную акцию в случае ее проведения в центре Москвы.Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин был направлен на Тверскую улицу в Москве, чтобы не допустить конфликтов с полицией в ходе возможных несанкционированных акций, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.Оппозиционер Алексей Навальный был задержан в районе Триумфальной площадиПо сообщению пресс-службы ГУВД в акции приняло участие порядка 7-8 тысяч человек
В Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Началась она у станции метро &quot;Белорусская&quot;.
Теги: Москва, Юрий Кулий
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