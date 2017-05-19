Введенный после разлива реки режим ЧС в селах Приморья отменили

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти приморского Уссурийска в пятницу отменили режим ЧС в нескольких селах, транспортное сообщение с которыми было нарушено из-за разлива реки и повреждения моста.

"Режим чрезвычайной ситуации в границах Пушкинской территории был снят с 17 часов 19 мая", - сообщила пресс-служба администрации Уссурийска.

Специалисты завершили восстановление размытой паводком переправы.

Как сообщалось, в ночь на понедельник в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Мост частично просел, было решено запретить движение автотранспорта по нему. Была организована лодочная переправа, на месте дежурили спасатели.

В понедельник местные власти ввели режим ЧС на Пушкинской территории, в состав которой входят четыре села - Корсаковка, Кроуновка, Пушкино, Яконовка.