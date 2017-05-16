В пострадавшем от паводков районе Тюменской области начались восстановительные работы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от властей Тюменской области привлекать жителей затопленных домовладений к оценке ущерба, нанесенного паводком, отметив, что восстановительные работы уже начаты.

Об этом он заявил в ходе заседания правительственной комиссии, состоявшегося в городе Ишиме, который больше всего пострадал от паводка.

"Мы начинаем этап восстановления в Ишимском районе Тюменской области. Необходимо сформировать комплексные аварийно-восстановительные бригады, которые должны ежесуточно совершать обходы пострадавших в результате паводка территорий. Главная задача - восстановление энергетики. Каждому подворью и домовладению должна быть оказана адресная помощь, приоритет в этой работе должен отдаваться людям пожилого возраста", - сказал министр.

Кроме того, будет создана оценочная бригада, в задачу которой войдет фиксация нанесенного паводком ущерба. "К этой работе необходимо привлекать общественность. Все документы по оценке имущества должны быть доступны, приоритет в этой работе - гласность и открытость", - подчеркнул Пучков.

Обращаясь к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, министр попросил особое внимание уделить тем людям, которые сейчас вынужденно находятся в пунктах временного размещения.

Глава МЧС потребовал также от полиции усилить работу по обеспечению безопасности затопленных жилых домов для недопущения мародерства. "Необходимо усилить патрулирование затопленных территорий, должны постоянно дежурить сотрудники полиции для недопущения проникновения в дома посторонних лиц", - сказал он.

Министр считает, что нужно запретить любое перемещение в затопленных районах людей на маломерных плавсредствах. "Сегодня мы в ходе мониторинга обнаружили двух мужчин на лодке, это категорически недопустимо. Требую запретить перемещение людей и организовать за этим жесткий контроль. Это задача для подразделений ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам - ИФ) и полиции, это вопрос жизни и здоровья людей", - сказал глава МЧС, попросив усилить контроль и за санитарно-эпидемиологической обстановкой и качеством питьевой воды в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводка в Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территорий с населением 174 человека, в том числе 48 детей, а также более 6,6 тыс. садоводческих участков в пойме реки Ишим. Из-за паводка отселены около 600 человек, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, в настоящее время проживают в пунктах временного размещения.

Накануне о сложной паводковой ситуации в 11 российских регионов Пучков доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в Иркутске. Сразу после совещания министр вылетел в Тюмень, где на месте контролирует меры, которые предпринимаются для стабилизации паводковой обстановки.