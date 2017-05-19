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В России Атаки вируса-вымогателя WannaCry

Серверы МЧС атаковал вирус WannaCry

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Серверы МЧС России подверглись атаке глобального компьютерного вируса WannaCry, на работе спасательных служб атака не отразилась, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пострадали серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами. Непосредственно на работе спасательных подразделений атака не отразилась", - сказал собеседник агентства.

Атака коснулась, в том числе, серверов, расположенных в некоторых региональных центрах МЧС. По словам источника, часть пострадавших данных уже удалось восстановить. "Это касается работы бухгалтерско-финансовых служб, работа которых ведется в обычном режиме ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, технические подразделения ведомства работают над устранением последствий атаки.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны ведомства.

Теги: WannaCry
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