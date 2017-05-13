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Программа WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру. Обобщение

Компании и ведомства подверглись одной из самых масштабных кибератак

Программа WannaCry взяла в заложники компьютеры по всему миру. Обобщение
Фото: ТАСС, Сергей Коньков

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Файлы на десятках тысяч компьютеров были заблокированы вирусом-вымогателем WannaCry. Среди пострадавших - как обычные пользователи, так и крупные компании, а также государственные структуры.

Что такое WannaCry

Программа WannaCry — это так называемый Ransomware — софт, предназначенный для вымогания. После установки на компьютер жертвы программа либо зашифровывает часть важных файлов, требуя деньги за инструкцию и пароль для расшифровки, либо блокирует работу систему, выводя на экран окно с угрозами. WannaCry делает и то, и другое: шифрует базы данных, блокирует компьютер и выводит сообщение с требованием внести сумму выкупа на биткоин-кошелек злоумышленника.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

Суммы выкупа разнятся: хакеры требуют от $200 до $600. Если в течение двух дней жертва не оплатит выкуп, его сумма будет увеличена. Если пользователь откажется платить в течение недели, зашифрованные файлы удалятся. Судя по тому, что на одном из таких кошельков (сообщается, что их несколько) уже лежит 4 биткоина (более $6700), кто-то испугался угроз: 22 транзакции датируются 13 мая.

Атаку 12 мая специалисты уже называют крупнейшим Ransomware-взломом с самой высокой эффективностью в первые 8 часов работы.

Кто пострадал

Первым громким случаем появления WannaCry стала атака на часть компьютерной сети компании Telefonica, парализовавшая ее. Тех ее сотрудников, кто не пострадал от атаки, предупредили о необходимости выключить компьютеры, в том числе компьютеры внешних работников, подключенных через VPN.

Затем WannaCry появился компьютерах Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Атака коснулась медицинских учреждений в Лондоне, а также английских городах Блэкберн, Ноттингем и графствах Камбрия и Хартфордшир. Из-за атаки некоторые медучреждения предупредили, что будут принимать только экстренных пациентов.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдельно отметила, что никакие данные пациентов больниц не попали в руки злоумышленников.

Всего, по данным российской "Лаборатории Касперского", было совершено около 45 тысяч атак программы-шифровальщика WannaCry в 74 странах по всему миру. Посмотреть, как распространялся вирус, можно на инфографике газеты The New York Times.

WannaCry в России

Одновременно с новостями в Великобритании о WannaCry сообщили в России: в СМИ появилась информация об атаке на сотовых операторов, МВД и СК.

Представитель компании "Мегафон" сообщил, что никакого влияния на качество связи это не оказало. "IT-специалисты "Мегафона" продолжают работу над устранением последствий атаки. К 21:00 была восстановлена работоспособность центров поддержки абонентов, в работе которой в течение нескольких часов были сбои из-за проблем с компьютерами сотрудников. Ситуация под контролем, правоохранительные органы были проинформированы в установленном порядке", - заявили в компании.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что сообщения о хакерской атаке не соответствуют действительности, а все ресурсы ведомства работают в штатном режиме. В МВД факт появления WannaCry признали - заразились около тысячи компьютеров, — но отчитались об успешной локализации вируса. Зараженные машины отключили от сети, на остальных обновили антивирусную защиту. Источник "Интерфакса", а затем и официальный представитель ведомства Ирина Волк отметили, что во время атаки удалось избежать утечки информации.

Российский Минздрав после новостей о британских коллегах оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости. Об этом в твиттере сообщил помощник министра здравоохранения Никита Одинцов.

Пресс-служба Сбербанка России привела службы, отвечающие за кибербезопасность в повышенную готовность и также выдержала атаку. "Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло", - отметил представитель "Сбербанка".

WannaCry и американские спецслужбы

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности обвинил спецслужбы в том, что они не предотвратили глобальную кибератаку. По его словам, АНБ, чьи разработки были украдены и использованы хакерами, знало об опасности данных программ.

Он также призвал АНБ рассказать о вероятности уязвимости американского ПО, чтобы не повторился британский сценарий.

О связи программы-вымогателя и спецслужб США заявили также в твиттере Wikileaks.

В свою очередь, в министерстве внутренней безопасности США предложили помощь в борьбе с WannaCry как внутри страны, так и за рубежом.

"Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказывать техническую поддержку и помощь, если это необходимо, нашим партнерам, как в Соединенных Штатах, так и на международном уровне. В министерстве работают профессионалы в области кибербезопасности, которые могут предоставить экспертные знания и поддержку критически важным объектам инфраструктуры", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как уберечься от WannaCry

Вирус использует уязвимость в ОС Windows. Однако компания Microsoft закрыла ее еще в марте. Если на вашем компьютере включена автоматическая установка обновлений, "вымогатель" вам не грозит. Если вы обновляете систему вручную, вам нужно выполнить эту инструкцию.

Теги: WannaCry
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