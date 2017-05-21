В России Атаки вируса-вымогателя WannaCry

Хакерские атаки не привели к утечке служебной информации в МВД РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вирусные атаки на структуры МВД России расследуются с привлечением ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре МВД РФ.

"Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена. В настоящее время информационные системы ведомства функционируют в штатном режиме", - сообщили в пресс-центре.

В заявлении также отмечается, что МВД России на плановой основе осуществляет переход на отечественные аппаратно-программные средства.

В РоссииЗаражению WannaCry в МВД подверглись только персональные компьютеры сотрудниковЧитать подробнее

"В дополнение к установленным серверам "Эльбрус" подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре "Байкал", с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему", - сообщили в пресс-центре.

В МВД также заявили, что серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".

12 мая МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка 1 тысячи зараженных компьютеров.

За несколько дней программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют "выкуп".

Теги: МВД, ФСБ, WannaCry
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов написал в соцсети, что будет "пилить расследование по мадам экс-прокурору"Подробнее
В Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о ПоклонскойВ Госдуме сочли шантажом обещание Transparency International провести расследование о Поклонской
Ранее депутат предложила проверить деятельность этой правозащитной организации и ФБКПодробнее
Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭСМинэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
В ведомстве заверили, что дефицита электроэнергии на полуострове нет, но для гарантированного снабжения всех потребителей нужна малая генерацияПодробнее
Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"Yota выплатит до 20 млн руб. компенсаций из-за сбоя на сетях "Мегафона"
"Мегафон" определит их размер и форму в начале рабочей недели Подробнее
"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя"Мегафон" и Yota восстановили работу после крупнейшего сбоя
Пострадавшие из-за сбоя абоненты получат компенсацииПодробнее
Законопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтениеЗаконопроект об отказе в гражданстве РФ террористам прошел в Госдуме первое чтение
Действие инициативы не распространяется на граждан РФ по рождениюПодробнее
Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ"
Поправки дают возможность назначить ближайшие выборы президента на 18 мартаПодробнее
Росгвардия займется мониторингом соцсетейРосгвардия займется мониторингом соцсетей
В ведомстве считают, что это предотвратит преступления, подобные нападению на 141-й полк Росгвардии в станице НаурскойПодробнее
Минприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусораМинприроды предложило ввести льготы на оплату ЖКУ за сортировку мусора
Эксперты считают, что сортируемые отходы могут составить до 50%, а в таких городах, как Москва, и до 60%Подробнее
Отмену открепительных удостоверений на выборах обсудят в ГосдумеОтмену открепительных удостоверений на выборах обсудят в Госдуме
За повторное голосование и "карусели" предлагают штрафовать на 30 тыс. рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСША не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерствоВ миреУкраинская служба Euronews прекратила вещаниеВ РоссииГлава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency InternationalСпортАнкара аннулировала паспорт турецкого игрока НБА за поддержку Гюлена
Экс-глава ЦРУ Хэйден назвал Трампе "полезным идиотом" Москвы
КНДР запустила очередную ракету
Глава комитета ГД обратится в прокуратуру после слов представителя Transparency International
Часть мощей Николая Чудотворца передали РПЦ в Италии
Ребенок пострадал на ралли в Сочи
Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевских ленточек
В Италии подписали договор о передаче РФ части мощей Николая Чудотворца
Хакерские атаки не привели к утечке служебной информации в МВД РФ
На подмосковном рынке ликвидировали пожар
В Подмосковье пожар на рынке охватил 500 квадратных метров
США не будут возвращаться в Транстихоокеанское партнерство
Наехавший на пешеходов в Нью-Йорке водитель мечтал исправить свою жизнь
Россия провела в Сирии восемь гуманитарных акций за сутки
В Венесуэле прошли масштабные антиправительственные протесты
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи