Главные новости
В миреДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеВ России"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCryВ миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову
Срочно 10:48
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В России

"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry

По мнению экспертов по кибербезопасности, у вируса-вымогателя имеется сходство с кодом хакеров Lazarus

"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кибергруппировка Lazarus может стоять за вирусом WannaCry. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

В понедельник, 15 мая секьюрити-аналитик из Google опубликовал в своем твиттере информацию, которая потенциально указывает на связь между вымогателем WannaCry и ПО, использовавшемся в масштабных атаках нашумевшей кибергруппировки Lazarus, от которой пострадали тысячи организаций (правительственных, медиа, финансовых) по всему миру", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщили ранее СМИ, эксперты мировых компаний в области кибербезопасности приходят к выводу, что вирус WannaCry, атаковавший около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира, может иметь отношение к КНДР. Так, эксперт компании Google Нил Мехта нашел сходство между вредоносным WannaCry и "троянами", которые внедряла компания Lazarus, управляемая, по имеющимся данным, из Северной Кореи.

В "Лаборатории Касперского" в связи с этим напомнили, что в числе крупнейших операций, за которыми предположительно стоит Lazarus, атаки на компанию Sony Pictures в 2014 году, ограбление Центрального банка Бангладеш в 2016 году и последующая серия похожих атак в 2017 году.

По словам сотрудника пресс-службы, эксперты "Лаборатории" изучили указанный исследователем Google образец WannaCry, появившийся в феврале 2017 года, и подтвердили очевидные схожие строчки кода в указанном вариантe WannaCry и тех образцах вредоносного ПО, которые группировка Lazarus использовала в атаках в 2015 году.

"Разумеется, эта схожесть кода может быть очередным "ложным флагом". Однако сравнение февральского образца WannaCry с тем, что использовался в недавних атаках, подтверждает, что код, указывающий на группировку Lazarus, был удален из тех вариантов, с помощью которых злоумышленники атаковали пользователей в прошлую пятницу. Этот факт может говорить о том, что организаторы кампании WannaCry старались "замести следы", - сказал представитель "Лаборатории".

"Хотя схожесть кода сама по себе не является доказательством связи между WannaCry и Lazarus, это открытие потенциально может повлечь за собой новые находки, которые помогут пролить свет на происхождение WannaCry", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

В свою очередь базирующаяся в Израиле компания Intezer Labs, как сообщалось, также солидарна с гипотезой о причастности Lazarus. Исполнительный директор компании Итаи Тевет написал в своем твиттере: "Intezer Labs подтверждает авторство Северной Кореи над WannaCry, и не только потому, что вирус функционирует, как программы Lazarus. Поступает дополнительная информация".

Теги: Лаборатория Касперского, WannaCry, Lazarus
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В обновленном санкционном списке значатся такие компании, как "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ и другиеПодробнее
В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к TelegramВ Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Ранее "Ведомости" сообщили, что ведомство потребовало предоставить данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информацииПодробнее
СМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религии
Структура займется вопросами "морального климата в обществе"Подробнее
Суд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦСуд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ
Ранее в различные суды Петербурга подавались иски о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собораПодробнее
В "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
По мнению сотрудников IT-компании, новые версии создали не авторы оригинального вируса-вымогателяПодробнее
"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 годаПодробнее
Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 годаПутин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Правительство должно будет в течение трех месяцев разработать меры, необходимые для реализации этой стратегииПодробнее
Путин описал питательную среду для терроризмаПутин описал питательную среду для терроризма
Президент России предложил преодолевать застой в мировом экономическом развитииПодробнее
МВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республикеМВД Чечни не нашло подтверждений притеснения геев в республике
В ведомстве сочли распространенную СМИ информацию ложной и решили обратиться в судПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера

Владимир Путин о своей игре на рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДерипаска подал против агентства Associated Press иск о клеветеВ России"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCryВ миреСМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных ЛавровуКультураХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Более 1200 человек внесены в обновленный санкционный список Украины
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
Собянин заявил об отсутствии планов вводить плату за въезд в центр Москвы
Неизвестный выстрелил в женщину на юго-западе Москвы
В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Иностранные участники ЧМ по стрельбе едва не остались без оружия
Моряки и журналисты Греции начнут забастовку во вторник
Продажи автомобилей в ЕС упали в апреле на 6,6%
На Саратовской ГЭС спасли забравшегося внутрь станции бобра
Спикер Рады не исключил возможного запрета георгиевской ленты на Украине
Одна из наиболее известных картин Пикассо продана за $45 млн
Рубль оказался стабилен к бивалютной корзине на росте нефтяных цен
Украина обновила санкции против ряда физических и юридических лиц
"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry
Минздрав объяснил разницу в данных Скворцовой и академика Покровского по ВИЧ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи