Глава ЦИК увидела выгоду для оппозиции в поправках в закон о выборах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - После отмены открепительных удостоверений больше людей смогут проголосовать на выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Явно будет больше людей, которые смогут воспользоваться без ограничений, без барьеров своим правом пойти на участок", - сказала Памфилова в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Глава ЦИК считает, что поправки в избирательное законодательство выгодны оппозиции.

"Тот законопроект, который сейчас принят во втором чтении, он в большей степени выгоден оппозиции, чем партии власти, поскольку он на новый уровень выводит систему общественно-политического контроля", - сказала она.

Госдума на заседании в пятницу 19 мая приняла во втором чтении пакет законопроектов об отмене открепительных удостоверений на выборах. Законопроектом устанавливается возможность голосования по заявлению избирателя. Это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации.

Поправки ко второму чтению устанавливают право наблюдателей знакомиться со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Поправки определяют, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Сроки подачи заявления предлагается устанавливать ЦИК РФ в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней и заканчивается в 14 часов за день до голосования. Кроме того, законопроектами устанавливается административная ответственность за злоупотребление предоставляемыми правами, за недобросовестные действия.