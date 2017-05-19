Госдума скорректировала дату выборов президента в 2018 году

Согласно принятым в пятницу поправкам, выборы могут быть назначены на 18 марта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в закон "О выборах президента РФ", которые дают возможность назначить ближайшие выборы президента в 2018 году на 18 марта.

Поправка предлагает установить, что "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

В 2018 году выборы президента, как ожидается, придутся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, и в соответствии с предлагаемой поправкой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, которое в свою очередь совпадает с 18 марта, днем воссоединения России и Крыма.

Авторы законопроекта - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Ко второму чтению эта норма не претерпела изменения.