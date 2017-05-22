Предполагаемых участников Misanthropic Division начнут судить за экстремизм в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в понедельник приступит к рассмотрению по существу дела в отношении трех человек, которых следствие считает участниками экстремистского сообщества Misanthropic Division (запрещено в РФ) и обвиняет в экстремизме и оправдании терроризма, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. По ее словам, заседание пройдет в открытом режиме. Жирнова добавила, что на состоявшемся ранее заседании, где решался вопрос о мере пресечения, суд по ходатайству прокуратуры продлил арест всем трем фигурантам.

В ходе заседания в понедельник прокурор огласит обвинительное заключение, после чего сторона защиты выскажет свою позицию по делу. Также судом будет определен порядок представления доказательств по делу.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу" о завершении расследования уголовного дела по обвинению участников и руководителей структурных подразделений запрещенного на территории РФ экстремистского сообщества Misanthropic Division граждан РФ Виталия Царука, Виктора Пехтерева и Кирилла Халепо в совершении девяти преступлений экстремистской и террористической направленности.

По данным следствия, в 2013 году гражданин республики Белоруссия Дмитрий Павлов, придерживающийся расистских и неонацистских взглядов, создал с использованием интернета экстремистское сообщество Misanthropic Division.

"Совокупность размещаемых на различных интернет-ресурсах материалов была направлена на унижение представителей кавказских и азиатских национальных (этнических) групп лиц, возбуждение ненависти и вражды в отношении евреев, негроидной расовой группы, религиозной группы мусульман, пропаганду идеологии Misanthropic Division, нацизма (фашизма), расизма, оправдание экстремистской, террористической деятельности", - сказала представитель СКР.

В июле 2016 года ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела об экстремизме против Д.Павлова и обысках в Москве, Архангельской области, Башкирии и ряде других регионов России.

Следователи вменяли Д.Павлову создание экстремистской организации, публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, возбуждение вражды (ст. ст.205.2, ст.280, ст.282.2, ст. 282, ст. 354.1 УК РФ). По данным СКР, Д.Павлов находится на территории ФРГ.

По данным следствия, Д.Павлов создал Misanthropic Division "как субкультурный проект, планируя укрепить свои позиции среди националистов, а также получать прибыль от продажи продукции с соответствующей символикой", однако с началом революционных событий на Украине в 2014 году деятельность организации приобрела международный характер и стала более радикальной.

Ячейки сообщества были открыты в 19 государствах, в числе которых не только Россия, Белоруссия и Украина, но также Германия, Франция, Польша, Англия и другие европейские страны, сообщали в СКР.

Как отмечали в ведомстве, "функционеры украинской ячейки этой организации принимали участие в событиях "Евромайдана", а также в боевых действиях на Востоке Украины, ведут популяризацию бандеровской идеологии, национал-радикализованных и вооруженных формирований Украины (запрещенный в РФ "Правый сектор", полк "Азов"), а также призывают в их ряды".