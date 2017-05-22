Предполагаемые члены Misanthropic Division частично признали вину по делу об экстремизме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Трое предполагаемых членов экстремистского сообщества Misanthropic Division (запрещено в РФ - ИФ), обвиняемые в экстремизме и оправдании терроризма, частично признали свою вину в суде.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо после оглашения обвинительного заключения в Московском окружном военном суде признали, что создали группу в соцсети "ВКонтакте" и размещали в ней тексты.

"Частично признаю себя виновным. Признаю, что создал группу "ВКонтакте", далее у меня не было криминальных деяний", - сказал Царук. Халеппо признал, что был администратором данной группы "ВКонтакте", но заявил, что не призывал к экстремизму.

В свою очередь Пехтерев не стал отрицать, что разместил у себя на странице экстремистский текст. "Мне понятно обвинение. Признаю, что разместил статью "Адольф Гитлер о евреях", - сказал обвиняемый.

Между тем адвокаты фигурантов считают, что действия их клиентов не образуют состава преступления, а являются следствием "провокаций спецслужб". "Я считаю, что они стали жертвами игр спецслужб, которые специально ведут эту деятельность в интернете, выжидают когда будут сделаны репосты, опубликованы тексты, а потом уже собирают плоды", - сказал адвокат Матвей Цзен.

По мнению защитника, предполагаемый организатор движения Misanthropic Division Дмитрий Павлов - вообще вымышленный персонаж. "Такого человека не существует, нет даты его рождения, нет фото", - сказал он.