На подозреваемую в похищении ребенка жительницу Волгоградской области завели новое дело

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении жительницы Чернышковского района, подозреваемой в похищении ребенка в Ростовской области и сокрытии смерти приемного сына, сообщила старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

"По инициативе прокурора района ОМВД России по Чернышковскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (неправомерное получение выплат на содержание погибшего ребенка). В настоящее время проводится предварительно расследование", - сказала Токарева в понедельник "Интерфаксу".

Она также отметила, что по результатам организованной прокуратурой области проверки вскрыты нарушения правил осуществления органами опеки и попечительства района проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, непринятия мер к защите их прав и законных интересов.

Кроме того, в деятельности Чернышковской районной больницы установлен факт неинформирования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района о нарушении приемным родителем прав детей на охрану здоровья.

Приемная мать и ее супруг являются фигурантами двух уголовных дел. Одно было возбуждено в связи с похищением ими 7 мая трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Они брызнули бабушке ребенка в лицо из баллончика, схватили мальчика и уехали на автомобиле.

Похищенный ребенок был найден живым и здоровым.

В ходе следствия выяснилось, что один приемный ребенок семейной пары, которая воспитывает четырех приемных детей и одного родного, в сентябре 2016 года бесследно исчез. Следствие выдвинуло версию о том, что приемные родители могли убить четырехлетнего ребенка. Против супругов было возбуждено еще одно уголовное дело - по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).