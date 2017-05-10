Найдено тело приемного сына похитителей ростовского мальчика

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области обнаружили тело пропавшего приемного четырехлетнего ребенка, который воспитывался парой, похитившей на днях трехлетнего мальчика в Ростовской области.

Специалистам предстоит установить истинную причину смерти ребенка, а также обстоятельства его гибели.

Приемные родители погибшего ребенка попали в поле зрения правоохранительных органов в связи с историей с похищением другого ребенка - трехлетнего мальчика - в Ростовской области.

7 мая муж и жена, воспитывающие пятерых детей, из которых четверо являются приемными, на улице в городе Морозовске Ростовской области брызнули бабушке ребенка в лицо из баллончика, схватили мальчика и уехали на автомобиле.

В понедельник 8 мая похищенный ребенок был найден живым и здоровым. Предполагаемые похитители арестованы.

Выяснилось, что в сентябре 2016 года один из их приемных детей бесследно исчез - четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал. Следствие выдвинуло версию о том, что приемные родители могли убить ребенка. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Остальные дети арестованных супругов переданы в реабилитационный центр.