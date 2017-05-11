Дело похитителей ростовского мальчика объединят с делом об убийстве их приемного ребенка

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о похищении семейной парой из Волгоградской области трехлетнего мальчика в Ростовской области передано для расследования в следственное управление СКР по Волгоградской области. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил передать в производство следственного управления СКР по Волгоградской области уголовное дело по факту похищения 7 мая ребенка в Морозовске для соединения с делом об убийстве приемного ребенка", - сказала Петренко.

Приемные родители являются фигурантами сразу двух уголовных дел. Одно было возбуждено в связи с похищением 7 мая трехлетнего мальчика в городе Морозовск Ростовской области. Муж и жена брызнули бабушке ребенка в лицо из баллончика, схватили мальчика и уехали на автомобиле.

В ходе следствия выяснилось, что один приемный ребенок семейной пары, которая воспитывает четырех приемных детей и одного родного, в сентябре 2016 года бесследно исчез. Следствие выдвинуло версию о том, что приемные родители могли убить четырехлетнего ребенка. Против супругов было возбуждено еще одно уголовное дело - по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования дела об убийстве приемного сына семейной пары допрошено свыше 50 человек, в том числе фигуранты.

"Согласно показаниям приемной матери погибшего мальчика, он скончался от ожога, полученного из-за опрокидывания на себя кастрюли с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обращалась, а когда он умер, избавилась от тела, закопав во дворе дома", - отметила Петренко.

Допрошенная следователями участковый врач-педиатр рассказала, что с января 2017 года неоднократно приглашала приемную мать с детьми в поликлинику для медицинского осмотра и прививок, однако та назвала массу причин, по которым не сможет это сделать, а затем вовсе перестала брать трубку.

О данных фактах педиатр регулярно информировала органы опеки. Однако реакции от консультанта отдела по образованию, опеке и попечительству администрации района, курировавшей семью, не последовало. Эта сотрудница органа опеки сейчас имеет статус подозреваемой по уголовному делу о преступной халатности. Следователями достоверно установлено, что за последние два года в семье, куда были переданы четверо приемных детей, она была только один раз - в марте 2016 года.

Похищенный 5 мая в Ростовской области трехлетний ребенок через несколько дней был найден живым и здоровым. Похитители задержаны и арестованы. Остальные дети супругов переданы в реабилитационный центр.