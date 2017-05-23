Посольство России в Лондоне призвало связаться находящихся в Манчестере россиян

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Великобритании указало номер телефон для экстренной связи из-за инцидента в Манчестере и призывает находящихся в этом городе россиян сообщить в социальных сетях, что они в безопасности.

"Рекомендуем, если Вы находитесь в Манчестере и у Вас имеется техническая возможность, сделать в "Фейсбуке" отметку, что Вы в безопасности", - говорится в сообщении на странице посольства в "Фейсбуке".

В нем также говорится, что для пострадавших в результате взрыва в Манчестере действует телефон посольства России в Лондоне для экстренных случаев: +447768566868.

По данным полиции Манчестера, в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.