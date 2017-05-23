Полиция будет рассматривать взрывы в Манчестере как теракт

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полиция будет рассматривать версию теракта на стадионе "Манчестер Арена", пока не выяснится обратное. Об этом полицейские сообщили в ночь на вторник в твиттере.

Кроме того, правоохранительные органы официально подтвердили гибель 19 человек и ранения около 50. Ранее телеканал NBC News сообщил о 20 погибших и около 100 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером во время выступления американской певицы Арианы Гранде на "Манчестер Арене" произошли два взрыва. По уточненной информации, сигнал о случившемся поступил около 22:35 (00:35 вторника по московскому времени).