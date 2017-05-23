Арест отца полковника Захарченко продлили

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест обвиняемому в растрате Виктору Захарченко, отцу обвиняемого в коррупции экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, была продлен арест второму фигуранту дела - сотруднику банка "Московское ипотечное агентство МИА" Владимиру Корьевкину.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Захарченко и Корьевкина на три месяца, то есть до 30 августа", - огласил решение судья Артур Карпов во вторник.

Со своей стороны, защитник фигурантов Дарья Евменина сообщила "Интерфаксу", что обжалует это решение.

Корьевкин является предполагаемым соучастником крупной растраты, в которой обвиняется Захарченко. Уголовное дело на Корьевкина было возбуждено 17 марта, впоследствии оно было соединено с другими уголовными делами о растрате. Корьевкин обвиняется в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал фигуранта.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взятки (статья 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Уголовные дела на сына и отца Захарченко не связаны, сообщили следователи.

Захарченко предъявлено обвинение по двум эпизодам растраты: часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата) и статья 33 - 160 УКРФ (пособничество в растрате ). Свою вину он не признает и связывает свое уголовное преследование с попыткой правоохранителей надавить на его сына.