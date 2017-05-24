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Суд в Москве начнет рассматривать иск Михаила Фридмана к газете "Ведомости"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы начнет рассмотрение по существу иска бизнесмена Михаила Фридмана к газете "Ведомости" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил руководитель юридического отдела "Ведомостей" Владимир Румянцев. Как ожидается, суд может прекратить производство по иску бизнесмена в связи с достигнутым сторонами мировым соглашением, для заключения и проработки деталей которого судом им был дан ровно месяц.

Между тем Румянцев не стал давать свои прогнозы относительно хода предстоящего заседания, сославшись на обязательство сторон не давать комментариев до выхода в процесс.

24 апреля представитель Фридмана в суде адвокат Леонид Хейфец сообщил журналистам, что стороны в настоящее время обсуждают досудебное урегулирование спора, то есть заключение мирового соглашения. От дальнейших комментариев он отказался до прояснения деталей.

Поводом для обращения в суд стала опубликованная 27 февраля в печатном СМИ и на сайте газеты "Ведомости" статья "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" с подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии".

Бизнесмен просит признать сведения, не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение и удалить спорную статью с сайта "Ведомостей".

Ответчиками по иску заявлены издатель газеты "Ведомости" АО "Бизнес Ньюс Медиа" и автор статьи журналист Иван Васильев. Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев в ответ на исковое заявление упрекнул бизнесмена в том, что ни он, ни его сотрудники не отвечали на вопросы журналистов, не поясняли свою позицию и не искали досудебных решений.

В свою очередь М.Фридман заявил, что никто из журналистов "Ведомостей" не обращался ни к нему, ни к его представителем за комментарием при подготовке статьи, что является грубейшим нарушением журналистской этики, а сам материал, по его мнению, содержат ложные и подтасованные факты.

Позднее шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков признал ошибку при подготовке текста о Фридмане, по его словам, журналисты обратились за комментарием не напрямую к бизнесмену, чем нарушили стандарты газеты. В связи с этим Кудрявцев принес бизнесмену публичные извинения в своем фейсбуке.

Он отметил, что "дальнейшие решения по этому делу целиком в компетенции менеджмента и редакции "Ведомостей", команды "Альфы", и если не будет найдено другого выхода - гражданского суда".

"Но я по-прежнему считаю, что уголовное преследование журналистов по таким поводам недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом", - уточнил Кудрявцев.

Теги: Россия, Михаил Фридман, Ведомости
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