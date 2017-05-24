Более ста человек эвакуированы в тюменском селе из-за разлившейся реки Ишим

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В селе Викулово Тюменской области из-за подъема уровня реки Ишим в зоне подтопления оказались несколько десятков жилых домов, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону. В частности, были подтоплены 33 дома, расположенных в пойменной зоне.

"Ситуация заранее прогнозировалась, все жители этих домов - это 108 человек, в том числе 31 ребенок - были заблаговременно эвакуированы", - отмечается в сообщении. Подчеркивается также, что дальнейшего распространения воды не прогнозируется, угрозы подтопления других жилых домов нет.

В ликвидации наводнения участвует около 200 человек, в том числе 129 сотрудников МЧС, задействованы 40 единиц техники. По данным районной дежурно-диспетчерской службы, уровень реки в пределах села за сутки поднялся на 4 см,достигнув к утру среду отметки в 1095 см.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в начале мая в Викуловском районе был введен режим ЧС.