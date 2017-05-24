Володин предложил обратиться к ПА ОБСЕ из-за блокировки российских поисковиков Украиной

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призывает подготовить обращение к Парламентской Ассамблее ОБСЕ по нарушению базовых свобод на Украине после блокировки российских интернет-поисковиков и соцсетей.

"Давайте мы подготовим соответствующие обращения в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, учитывая, что защита прав граждан - это мандат Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Мы с вами участвуем в работе Парламентской Ассамблеи и имеем полное право предложить принять это решение. Просьба подготовить соответствующий проект и раздать в зале для последующего рассмотрения", - сказал Володин после выступления заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгения Ревенко.

Ревенко в свою очередь заявил о нарушении основных прав и свобод человека на Украине, в том числе в вопросе свободного получения информации.

"Я считаю, что мы с вами не должны оставаться в стороне, поэтому предлагаю сегодня подготовить обращение от имени Государственной Думы к председателю ПА ОБСЕ госпоже Кристин Муттонен, в котором обратить внимание на вызывающие нарушения базовых норм и свобод на Украине и предложить Парламентской Ассамблее ОБСЕ потребовать от Киева отменить все дискриминационные нормы", - сказал Ревенко.