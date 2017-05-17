Порошенко объяснил блокировку российских соцсетей борьбой с пропагандой

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокирование доступа к российским социальным сетям является мерой противодействия пропаганде. На пресс-конференции в Страсбурге в среду он сказал, что Украина три года живет в условиях гибридной войны со стороны РФ.

"Огромные пропагандистские бюджеты вкладываются для дестабилизации ситуации как внутри Украины, так и внутри Европы", - сказал Порошенко.

"Сразу после прекращения российской агрессии против Украины... мы будем готовы пересмотреть это решение", - отметил президент.

17 мая вступил в силу указ Порошенко о санкциях в отношении социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ к этим ресурсам запрещен на три года.

Порошенко сравнил это решение с введенным ранее запретом трансляции на территории Украины российских телеканалов. "Это имело определенные неудобства, но время доказало, что мы все делаем правильно", - сказал президент Украины.