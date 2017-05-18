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На Порошенко подали в суд из-за блокировки российских интернет-ресурсов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Юрист "Чугуевской Правозащитной Группы" Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить указ президента страны Петра Порошенко от 15 мая, которым вводятся санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов.

В тексте иска, который Лихачев опубликовал в своем фейсбуке, он просит суд признать незаконным данный указ в части нескольких пунктов.

"Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не Одноклассниках и т.д., дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея. Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять что и где мне смотреть, писать и читать", - написал Лихачев.

Как сообщалось, Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

Данным решением вводятся санкции против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

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