В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров и, в частности, обязывающий их ограничивать по требованию Роскомнадзора массовую рассылку, которая содержит информацию, нарушающую законодательство РФ.

Соответствующая инициатива размещена в среду в базе законодательной деятельности парламента. Ее авторами выступили заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Законопроект вводит понятие "мессенджер", а также прописывает обязанности для подобных сервисов.

Законопроект, в частности, возлагает на "организатора обмена мгновенными сообщениями" обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Кроме того, проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основе договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Наряду с обязанностями по идентификации, на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей.

Согласно пояснительной записке, мессенджер также обязан обеспечивать возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

Организатор обмена мгновенными сообщениями, кроме того, обязан ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Такой, в частности, может считаться призыв к участию в несанкционированных уличных акциях протеста, сообщил "Интерфаксу" один из авторов проекта закона.

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении подобной рассылки, публикаций законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к данному сервису на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Данный закон в случае принятия должен будет вступить в силу с 1 января 2018 года. При этом в документе прописывается, что организаторы обмена мгновенными сообщениями до 1 января 2018 года обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями, предусмотренными в проекте закона.