В Думе объяснили внесение законопроекта о мессенджерах заботой о безопасности граждан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правовое регулирование мессенджеров должно сохранить безопасность и конфиденциальность переписки граждан, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя внесенный в среду законопроект о регулировании мессенджеров.

"Главное, чтобы шаги в этом направлении не приводили к ограничению прав и свобод наших законопослушных граждан, сохраняли безопасность и конфиденциальность переписки, а также качество и скорость работы сервисов", - сказал Левин журналистам.

"Сегодня мессенджеры находятся вне правового регулирования, при этом их интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем смс, а количество пользователей в России составляет более 80 миллионов человек", - добавил депутат.

"Отсутствие правового регулирования уже привело к тому, что в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое", - сказал Левин, отметив, что "злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации".

"Сегодня необходимо предусмотреть возможность пресечения противоправной информации, которая распространяется среди неограниченного круга лиц, а также дать возможности получения правоохранительными органами сведений, необходимых для расследования преступлений, в случае наличия мотивированного запроса", - заявил Левин.

По его словам, "важным нововведением данного законопроекта является обязательная идентификация пользователей мессенджеров через привязку к телефонному номеру".

"Данная мера в комплексе с недавними предложениями Совета Федерации по ужесточению ответственности за продажу сим-карт без идентификации приобретателя поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий", - заявил глава комитета.