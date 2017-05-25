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В России

Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров

Такой законопроект был внесен в Госдуму накануне депутатами от трех разных фракций

Роскомнадзор поддержал законопроект о регулировании мессенджеров
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров полностью поддерживает законопроект о регулировании мессенджеров, внесённый в Госдуму накануне. "Подход важен, наступления на свободу слова нет", - заявил он журналистам.

По его словам, регулирование ни в коем случае не должно касаться контроля переписок граждан, должен фиксироваться сам факт общения. "Подход важен, наступления на свободу слова нет", - сказал он. Жаров рассказал, что эксперты ведомства принимали участие в обсуждении подходов регулирования мессенджеров.

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"Учитывая тот уровень террористической угрозы, который существует в мире, говорят о том, что в принципе вне зависимости, через какие каналы идёт коммуникация, но если она будет секретная, неконтролируемая, очевидно она будет использоваться экстремистами и террористами", - добавил он.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что скептически относится к законопроекту о мессенджерах в части идентификации абонентов. "Что касается идентификации - я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через сим-карты и номера абонентов традиционной сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения информации с помощью таких платформ, как мессенджеры", - заявил глава Минкомсвязи.

В среду стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров и предусматривающий обязательную идентификацию пользователей. Его авторами выступили заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Законопроект, в частности, возлагает на "организатора обмена мгновенными сообщениями" обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Кроме того, предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основе договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. Согласно пояснительной записке, мессенджер также обязан обеспечивать возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

Организатор обмена мгновенными сообщениями, кроме того, обязан ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Такой, например, может считаться призыв к участию в акциях протеста.

Теги: Александр Жаров
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