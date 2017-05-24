Навальный усмотрел в отказе Усманова от дебатов страх разоблачения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал второе видеообращение начинающего видеоблогера и миллиардера Алишера Усманова, которое тот ранее разместил у себя на странице "ВКонтакте".

Политик выразил сожаление, что Усманов отказался от предложенных дебатов и усмотрел в его отказе проявление страха быть уличенным во лжи: "Хотя ценю, что вы верно описали причину: это были бы дебаты между правдой и ложью. Люди легко отличат вашу ложь, поэтому вы и испугались".

"В ваших роликах я вижу только стол и стакан, и бесконечный треп о неких документах, которые никто не видел, - говорит Навальный, пытаясь понять, на какие разоблачительные документы ссылается Усманов, обвиняя Навального во лжи.

Навальный обещал Усманову более подробный и аргументированный видеоответ, но немного позже. "Во главе России сейчас много коррупционеров. Я не могу бросить их всех и заниматься только вами, - объяснил свои приоритеты Навальный. - Вы хоть и крупный жулик, но не льстите себе: вы далеко не самый важный".

По словам оппозиционера, его и ФБК главной целью является разоблачение тех, кто получает взятки. "Хотя будем наказывать и таких, как Вы, - тех, кто давал взятки", - отмечает Навальный.

"Ну и последнее. Перестаньте, пожалуйста, накручивать лайки под своими видео. Не солидно", - завершил свой ответ политик.