Москалькова не нашла доказательств выхода людей на акции протеста 26 марта за деньги

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не нашла подтверждения информации о том, что молодежь выходила на протестные акции 26 марта за деньги.

"Я занималась этим вопросом и не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги", - сказала Москалькова журналистам.

Уполномоченный отметила, что "из рук в руки" многие говорили, что за выход на это мероприятие им обещали заплатить, а некоторые якобы даже получили деньги, но она не может этого подтвердить.

"Важно, чтобы свои были убеждения, чтобы если людям что-то не нравится, они выражали протест, но очень важно, чтобы нами никто не манипулировал", - добавила она.

На следующий день после протестов 26 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что организаторы этих протестов вводили детей в заблуждение и сулили им за участие в несогласованных с властями акциях "некие награды".