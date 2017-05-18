Суд вынес первый приговор участнику протестов 26 марта

Признавший вину Юрий Кулий получил 8 месяцев колонии-поселения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейскому

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил оппозиционному активисту Юрию Кулию наказание в виде 8 месяцев колонии-поселения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейским на несогласованной с властями протестной акции в столице 26 марта, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Кулия виновным, назначить ему наказание в виде 8 месяцев колонии-поселения", - говорится в постановлении судьи Марии Сизинцовой, оглашённом в четверг.

Ранее в четверг гособвинитель потребовала приговорить активиста к двум годам колонии общего режима. Защита просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Кулий признал вину, его дело рассматривается в особом порядке, который предполагает вынесение приговора без исследования доказательств по делу.

Оппозиционера обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).

Максимальной санкцией по данной статье является лишение свободы на срок до пяти лет. В то же время наказание подсудимому при рассмотрении дела в особом порядке не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, то есть в случае Кулия - 3 лет и 4 месяцев.

По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированной акции в центре Москвы Кулий совершил нападение на сотрудника полиции.

В свою очередь адвокат Липцер заявляет, что его подзащитный не применял к полицейскому никакого насилия, а просто взял того за руку, что не могло причинить потерпевшему никакой боли.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест фигуранта до 4 июня, отклонив апелляционную жалобу защиты, несмотря на позицию прокуратуры, которая просила перевести его под домашний арест.

Об аресте четверых обвиняемых по "делу 26 марта" стало известно 13 апреля.

КромеКулия, под стражу Басманным судом Москвы были оправлены: до 26 мая - Александр Шпаков, до 30 мая - Станислав Зимовец, до 12 июня - Андрей Косых.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 тыс. до 50 тыс. человек.