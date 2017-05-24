Экс-губернатора Челябинской области Юревича заочно арестовали

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в среду рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга и заочно арестовал бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

"Арест на два месяца с момента пересечения границы либо экстрадиции. Апелляционное представление следствия удовлетворено", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту получения Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, взятки от Виталия Тесленко, назначенного им министром здравоохранения региона.

По данным следствия, Юревич систематически получал от Тесленко взятки, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

По словам Трунова, защита предоставила следствию документы из медучреждения Лондона, согласно которым Юревич не может из-за болезни находиться под арестом.

5 мая Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и не стал его заочно арестовывать.