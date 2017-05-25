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Генпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о Поклонской

Сотрудник антикоррупционного центра собрался провести расследование в отношении экс-прокурора Крыма, предложившей проверить Transparency International на предмет коррупции

Генпрокуратура рассмотрит запрос о проверке слов замглавы Transparency International Russia о Поклонской
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России рассмотрит запрос главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева в связи с высказываниями замруководителя Transparency International Russia Ильи Шуманова в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Данный запрос поступил в Генеральную прокуратуру. Он будет рассмотрен в установленном порядке", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства в ответ на соответствующее обращение агентства.

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Пискарев ранее направил запрос в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывание Шуманова в адрес депутата Поклонской. "Комитет полагает, что это публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на депутата... Поклонскую в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации", - говорится в обращении на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Заявитель попросил в случае выявления нарушений российского законодательства "принять соответствующие меры прокурорского реагирования".

20 мая заместитель гендиректора АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешенал-Р" Шуманов написал в фейсбуке: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору". Так он отреагировал на то, что Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

Теги: Генпрокуратура РФ, Наталья Поклонская, Transparency International, Илья Шуманов
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