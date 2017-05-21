В Transparency International усомнились в достоверности декларации Поклонской

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Transparency International сообщили, что знают об имуществе депутата Госдумы Натальи Поклонской на основе сведений из ее декларации о доходах, но сомневаются в их достоверности.

"Мы знаем об имуществе госпожи Поклонской из её декларации. Вопрос в том, насколько эта информация релевантна, насколько достоверна, доступна, на каком праве это имущество находится", - заявил в воскресенье "Интерфаксу" заместитель директора Центра антикоррупционных исследований Transparency International Россия Илья Шуманов.

Так он прокомментировал слова Поклонской о готовности показать свое имущество Transparency International в том случае, если они "покажут свое".

Шуманов в ответ заявил: "Требовать у меня лично сведения об имуществе не совсем правомерно, но если хочется, пусть смотрят, конечно. Все мое персональное имущество, которое можно посмотреть - эта информация есть в том числе в открытых источниках, эту информацию можно найти".

В то же время, по его словам, уровень депутата Госдумы, который представителю некоммерческой организации предъявляет требования о проверке имущества и доходов, "не совсем сопоставим" с тем, что Поклонская обязана публиковать по закону.

Он также заявил, что в инициативе о проведении расследования в отношении Поклонской нет никакого шантажа.

"Депутат считает, что необходимо проверить деятельность нашей организации на предмет коррупции. Мы говорим о том, что сама инициатива совершенно законна, пусть проверяют, это их личное дело. Что касается шантажа, то никакого шантажа нет в принципе, это не инструмент для извлечения прибыли или влияния на решения депутатов. Такая инициатива идет от депутатов, у нас противоположная инициатива", - сказал Шуманов агентству.

Он отметил, что у Transparency International ограничена возможность взаимодействовать с российскими органами власти, так как она включена в перечень организаций - иностранных агентов; контакты ограничены рабочими вопросами, и возможностей для влияния нет.