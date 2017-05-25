РФ пока не установила причастности какого-либо государства к кибератаке WannaCry

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доказательств причастности какого-либо государства к атаке компьютерного вируса WannaCry пока нет, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Пока таких данных нет", - сказал Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что, согласно мнению экспертов, к подготовке вирусной атаки привлекались высококлассные специалисты, в результате нее пострадали 150 стран и больше 200 тыс. пользователей.

"Существует государственная система выявления, обнаружения и предупреждения подобных атак", - сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что российские структуры, подключенные к этой системе, не пострадали, остальные понесли ущерб, который Патрушев назвал незначительным.

"Нам нужно делать соответствующие выводы. На сегодняшний день я не могу сказать, что завершен анализ, он проводится. Он будет завершен, и будут даны соответствующие рекомендации", - сказал Патрушев.