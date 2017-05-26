Песков не увидел давления властей на деятелей искусства из-за проверок

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не расценивать проверку налоговыми органами работников творческой сферы как форму давления на них.
"Что касается информации о налоговой проверке компании Учителя (режиссера Алексея Учителя - ИФ), то, безусловно, оказывать давление на творчество абсолютно недопустимо", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что аналогичной точки зрения придерживается и глава государства.
"Но вместе с тем контрольные органы, налоговые органы выполняют свою работу, и в каждом конкретном случае нужно смотреть, насколько проверка обоснована, но вообще проверка не является чем-то страшным или методом давления, и вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле приемлемыми методы проверок силовыми структурами деятелей искусства - в частности, в случае с руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым или с режиссером Алексеем Учителем.
Песков добавил, что Владимир Путин ознакомился с посланием деятелей культуры и искусства в поддержку Серебренникова, которое было передано главе государства худруком Театра наций Евгением Мироновым.
"Да, ознакомился. Тем более, у них (Путина и Миронова - ИФ) был краткий разговор на церемонии награждения. По реакции мне сказать нечего", - сказал он на вопрос журналистов.
Песков также не стал комментировать фразу "да дураки", произнесенную, как написала газета "Коммерсант", в ходе беседы Путина и Миронова.
На вопрос журналистов "кто такие все-таки дураки и кого имел в виду президент и верно ли поняли его коллеги-журналисты", пресс-секретарь главы государства ответил: "Я оставляю это без комментария".
Обращение в поддержку Серебренникова Миронов передал накануне на церемонии вручения наград в Кремле.