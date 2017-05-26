Песков назвал некорректной формулировку о дистанцировании Кремля от проекта реновации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Программа реновации - не проект администрации президента и не является инициативой главы государства, поэтому формулировка, что "Кремль дистанцировался от проекта", является некорректной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что значит - дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, это не проект администрации президента, и это не инициатива президента, и не проект президента", - сказал Песков в пятницу журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения.

Он подчеркнул, что формулировка о том, что "Кремль дистанцировался" от проекта по реновации, является неправильной и некорректной.

Песков не стал повторять отношение Кремля к реновации, но напомнил, что президент России встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, когда была озвучена эта идея. "И президент как раз дал оценку этой программе", - сказал пресс-секретарь.