Сергей Иванов призвал прибраться в России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На территории России выявлены несколько десятков тысяч несанкционированных свалок, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов журналистам в Петербурге в пятницу.

По его словам, вопросами экологии в России стали заниматься относительно недавно, но за последние годы крупные промышленные предприятия уже вложили в общей сложности около $1 млрд в модернизацию производства, что позволило улучшить и экологические, и экономические показатели.

К тем, кто отказывается модернизировать предприятия, отметил Иванов, будут применяться санкции от экологических сборов и штрафов до закрытия.

"Нам пора прибраться в России", - сказал спецпредставитель президента.

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что для решения проблемы несанкционированных свалок нужно строить мусороперерабатывающие заводы, при этом в настоящее время "рынок криминализирован настолько, что работать там небезопасно". Кроме того, отметила она, необходимо разными способами мотивировать перевозчиков к тому, чтобы они не сбрасывали мусор в лесу, а везли его на полигоны. Если не заниматься этими проблемами, "мы так и будем зарастать грязью", - заявила спикер.

Между тем глава Минприроды Сергей Донской сообщил, что в настоящее время ведётся отбор региональных операторов, которые будут организовывать сортировку мусора в субъектах РФ. При этом министр предложил ввести льготы по коммунальным платежам для тех, кто собирает мусор раздельно.