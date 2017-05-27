Суд рассмотрит вопрос об аресте главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в субботу рассмотрит ходатайство следствия об аресте главного бухгалтера театральной компании "Седьмая студия" Нины Масляевой, подозреваемой в хищении порядка 1 млн 200 тысяч рублей бюджетных средств.

"Судебное заседание в отношении Масляевой планируется в субботу в 13:00", - сообщила "Интерфаксу" накануне пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Ранее суд продлил срок задержания Масляевой на 72 часа, чтобы следователь представил дополнительные материалы, обосновывающие его ходатайство об аресте.

Между тем защитник Масляевой сообщил журналистам, что его клиентка готова пойти на сделку со следствием и признать вину. "Она готова признать вину и заключить сделку со следствием. Она уже сотрудничает со следствием", - сказал адвокат Павел Теплухин.

В минувший четверг Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест другого фигуранта дела экс-главу " Седьмой студии" Юрия Итина. Таким образом, суд отклонил ходатайство следствия об аресте фигуранта и согласился с доводами защиты, которая настаивала на домашнем аресте. Итин свою вину категорически отрицает.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Между тем известные артисты и режиссеры написали коллективное письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра". Под письмом поставили свои подписи Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие.

В свою очередь, как заявили в Ассоциации театральных критиков (АТК), прошедшие в минувший вторник обыски в "Гоголь-центре" в Москве, "имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст".