Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"

Он рассказал, что в Минкульте знали о расследовании хищений в "Седьмой студии"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры знали о расследовании предполагаемых хищений в "Седьмой студии", с которыми были связаны обыски в "Гоголь-центре", рассказал глава Минкульта Владимир Мединский в интервью "Газете.ру", опубликованном в пятницу.

"Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения", - сказал министр. Чуть ранее в ответ на вопрос о своем отношении к творчеству режиссера Кирилла Серебренникова Мединский сказал, что "бесконечно далек от (его - ИФ) эстетики", а в "Гоголь-центре" был один раз.

При этом глава Минкульта отметил, что Серебренников "всегда был обласкан властью" и "обижаться ему не на что", оговорившись, что режиссер находится в статусе свидетеля.

"Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание", - сказал Мединский, добавив, что сложившаяся ситуация огорчает его, "как и любой скандал в культуре".

До сих пор министр культуры воздерживался от комментариев по поводу дела о хищении в особо крупном размере, в котором подозревают руководство театральной компании "Седьмая студия", созданной Серебренниковым. Задержаны бывший глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, самого Серебренникова допросили и отпустили под обязательство о явке к следователю.