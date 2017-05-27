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В Ставропольском крае выросло число подтопленных домов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Число подтопленных домов в Ставропольском крае из-за проливных дождей за сутки увеличилось более чем в 4 раза - до 1,789 тысяч, сообщает главное управление МЧС по Ставропольскому краю.

"В результате выпадения обильных и продолжительных осадков произошло подтопление 1,789 тыс. жилых домов, в которых проживает 5,5 тыс. человек. За сутки увеличение на 1,415 тыс. жилых домов", - отмечается в сообщении.

Также было подтоплено более 2,7 тыс. придомовых территорий в 15 населенных пунктах региона.

Согласно сообщению, было отселено более 2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей, из которых 145 находятся в пунктах временного размещения.

В настоящее время проводится работа по отправке более 100 детей в детские оздоровительные лагеря, более 200 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями - в санатории и пансионаты.

Также осуществляется доставка корма сельскохозяйственным животным, из зоны подтопления эвакуированы более 800 голов крупного рогатого скота.

Теги: Ставропольский край, МЧС
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