Глава парламента Чечни готов к следственному разбирательству в связи с обвинениями Human Rights Watch

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что не принимал участия в преследовании геев в республике в ответ на обвинения от правозащитной организации Human Rights Watch, сообщил он в своем инстаграме.

"Продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей", - написал Даудов.

Он также отметил, что готов к "любому следственному разбирательству".

Ранее правозащитники из организации Human Rights Watch опубликовали доклад о преследовании геев в Чечне.

4 апреля 2017 года "Новая газета" опубликовала материал о том, что в Чечне задержано около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме, и, кроме того, убиты как минимум три человека.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эту информацию, отметив, что "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают достоверной информацией о якобы имеющем место преследовании в Чечне мужчин гомосексуальной ориентации.