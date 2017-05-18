Главные новости
В РоссииСуд вынес первый приговор участнику протестов 26 мартаСпортРоссия - Чехия. ОнлайнВ РоссииИз Чечни эвакуировали более 40 геев
В России

Из Чечни эвакуировали более 40 геев

Правозащитники ждут помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти геев за рубеж

Из Чечни эвакуировали более 40 геев
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правозащитники намерены добиваться предоставления зарубежными странами виз для нескольких десятков гомосексуалов из Чечни, которых эвакуировали из республики. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правозащитной организации "Российская ЛГБТ-сеть" в четверг.

"На данный момент мы вывезли 43 человека из Чечни в различные регионы России. В интересах безопасности вывезенных людей мы не называем эти регионы. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Девять человек из 43 уже находятся за границей", - сказал собеседник агентства.

В какие страны вывезли геев, в организации не сообщают. "Это различные страны, мы ведем переговоры, как минимум, с пятью странами о выдаче виз. Идут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества", - заявили в организации.

По словам правозащитников, "Российская ЛГБТ-сеть" не имеет представительств в Чечне и ранее никогда плотно не работала с проблемами ЛГБТ-сообщества в республике.

В миреМеркель затронула на встрече с Путиным проблему геев в ЧечнеЧитать подробнее

"Мы сталкиваемся с трудностями на каждом этапе работы. К нам есть недоверие со стороны пострадавших, которые находятся в психологически сложной ситуации. Многие из этих 43 человек в Чечне оказались в незаконном тюремном заключении, подвергались пыткам", - утверждают в организации.

Представитель организации отметил, что геев в Чечне, по некоторым данным, начали задерживать с конца декабря 2016 года - начала января 2017 года, а обращения пострадавших в "Российскую ЛГБТ-сеть" стали поступать незадолго до начала активного обсуждения ситуации в Чечне в СМИ.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Ранее в СМИ появились сообщения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения. 13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 17 мая сообщил, что в республику прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Теги: Чечня
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Армения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьиАрмения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьи
Трагедия произошла в 2015 году в городе Гюмри, где от руки российского военнослужащего погибли семь человек, в том числе двое детейПодробнее
Суд вынес первый приговор участнику протестов 26 мартаСуд вынес первый приговор участнику протестов 26 марта
Признавший вину Юрий Кулий получил 8 месяцев колонии-поселения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейскомуПодробнее
Усманов записал видеообращение перед судом с НавальнымУсманов записал видеообращение перед судом с Навальным
В дебютной роли видеоблогера Усманов обращается к Навальному на "ты" и называет его "уголовником", "неучем"и "лузером"Подробнее
Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысячЭкс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
В 2016 году в квартире работавшего в антикоррупционном главке полковника обнаружили 8,5 млрд в рублевом эквивалентеПодробнее
Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретовПутин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов
Российский президент заявил о готовности обнародовать запись переговоров своего американского коллеги с Сергеем Лавровым, если США не будут противПодробнее
Распитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретитьРаспитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретить
По мнению авторов инициативы, демонстрация употребления спиртных напитков рекламирует нездоровый образ жизниПодробнее
Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому соборуПарламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору
Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полденьПодробнее
Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырехЧисло погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех
В одном из подъездов дома взорвался газПодробнее
Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего
В результате взрыва газа 16 квартир были полностью разрушеныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Как награждали "Спартак"9 фото
18 мая
Как награждали "Спартак"
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд вынес первый приговор участнику протестов 26 мартаСпортРоссия - Чехия. ОнлайнВ РоссииИз Чечни эвакуировали более 40 геевВ РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с Навальным
Двое военнослужащих погибли и один пострадал при взрыве боеприпаса в Чечне
Армения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьи
В МИД РФ удивились инициативе назвать именем Немцова площадь для ночлежки в Вашингтоне
Самолет влип в незастывший бетон при посадке в аэропорту Запорожья
Минобрнауки выступило против обязательной начальной военной подготовки в школах
Собянин подписал закон о гарантиях при реновации жилья в Москве
Вратарь Габулов заменит Лунева в сборной России для подготовки к Кубку конфедераций
Маккейн предложил выдворить из США посла Турции
ЕГЭ по истории станет обязательным с 2020 года
"Роснефть" заявила о намерении вернуть ряд активов "Башнефти"
За три дня в Москве по вопросу сноса пятиэтажек проголосовали 19% жильцов
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи