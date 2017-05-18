Из Чечни эвакуировали более 40 геев

Правозащитники ждут помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти геев за рубеж

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правозащитники намерены добиваться предоставления зарубежными странами виз для нескольких десятков гомосексуалов из Чечни, которых эвакуировали из республики. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правозащитной организации "Российская ЛГБТ-сеть" в четверг.

"На данный момент мы вывезли 43 человека из Чечни в различные регионы России. В интересах безопасности вывезенных людей мы не называем эти регионы. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Девять человек из 43 уже находятся за границей", - сказал собеседник агентства.

В какие страны вывезли геев, в организации не сообщают. "Это различные страны, мы ведем переговоры, как минимум, с пятью странами о выдаче виз. Идут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества", - заявили в организации.

По словам правозащитников, "Российская ЛГБТ-сеть" не имеет представительств в Чечне и ранее никогда плотно не работала с проблемами ЛГБТ-сообщества в республике.

"Мы сталкиваемся с трудностями на каждом этапе работы. К нам есть недоверие со стороны пострадавших, которые находятся в психологически сложной ситуации. Многие из этих 43 человек в Чечне оказались в незаконном тюремном заключении, подвергались пыткам", - утверждают в организации.

Представитель организации отметил, что геев в Чечне, по некоторым данным, начали задерживать с конца декабря 2016 года - начала января 2017 года, а обращения пострадавших в "Российскую ЛГБТ-сеть" стали поступать незадолго до начала активного обсуждения ситуации в Чечне в СМИ.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Ранее в СМИ появились сообщения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения. 13 мая глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории ЧР.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 17 мая сообщил, что в республику прибыли два жителя Чечни, подвергавшиеся преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.