Расследовать дела о пожарах в Красноярском крае будет центральный аппарат СК

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела о последствиях лесных пожаров в Красноярском крае по указанию председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина приняты к производству центральным аппаратом ведомства, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она напомнила, что недавно в Красноярском крае произошло массовое выгорание жилых домов, повлекшее гибель людей. По данному факту следственными органами СКР по Красноярскому краю расследуется ряд уголовных дел о халатности (ст. 293 УК РФ) и проводится ряд процессуальных проверок.

"Учитывая масштабы произошедшего, председатель СК России подключил к установлению объективной картины трагедии наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета и вверил в их производство дальнейшее расследование этих уголовных дел", - сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СКР оценить реальный ущерб и детально изучить все причины и условия, оставившие сотни жителей региона без крова, а также полноту мер, которые принимались как уже по факту, так и должны были быть предприняты, чтобы предупредить и ликвидировать последствия пожаров.

"Следователи предпримут исчерпывающие меры, чтобы привлечь ответственных лиц к установленной законом ответственности", - добавила официальный представитель СКР.