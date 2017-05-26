Второе уголовное дело о гибели человека при пожаре возбуждено в Красноярском крае

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели пожилого мужчины при пожаре в населенном пункте Тиличеть Нижнеингашского района Красноярского края, сообщила агентству "Интерфакс" представитель краевого главного следственного управления СКР Ольга Дегидь.

"Уголовное дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказала О.Дегидь.

По данным краевых властей, в результате пожаров, которые начались в среду из-за пала травы и сильного ветра, от огня пострадали 130 жилых домов в Канске, Лесосибирске, городском поселке Стрелка под Лесосибирском, в поселке Малая Кеть в Бирилюсском районе, в поселке Тиличеть Нижнеингашского района.

Также пострадали четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама.

В числе погорельцев 533 человека, включая 67 детей.

В Канске погибли два человека. По данному факту открыто уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Красноярском крае из-за пожаров введен режим ЧС.