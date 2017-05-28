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Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток

Александр Соловьев не согласен лишь с суммой в 140 млн рублей, о которой заявляет следствие

Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток
Экс-губернатор Удмуртии Александр Соловьев
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, однако оспаривает сумму, которую называет следствие, сообщает в воскресенье "Коммерсант" со ссылкой на его адвокатов.

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Государственный защитник Соловьев Алексей Ульянов рассказал, что его подзащитный признает "отдельные эпизоды" коррупции, однако оспаривает общую сумму в 140 млн рублей. Адвокат считает это позицию правильной, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания.

В то же время, адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерью экс-губернатора, но так и не получившие возможность пообщаться с Ульяновым, считают, что он дал признательные показания под давлением следствия.

Ранее Ульянов говорил лишь, что "нарушил закон", однако не пояснял, в чем именно, по его мнению, состоит его вина.

Экс-губернатор Удмуртии был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Сам Соловьев тогда не признал вину в получении взяток и отказался от дачи показаний.

Президент РФ Владимир Путин позже подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии. В настоящее время экс-губернатор находится в СИЗО.

Теги: Удмуртия, Александр Соловьев
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